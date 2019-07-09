انجلترا – يشعر كثيرون بالخوف والقلق من الشيخوخة، بسبب المعتقدات المرتبطة بها، مثل الشعور بالضعف والإصابة بالأمراض.

إلا أن الأمر في الواقع يمكن أن يختلف، بفضل نمط الحياة، والمدوامة على الرياضة والطعام الصحي، والابتعاد عن العادات السلبية مثل التدخين وتعاطي الكحول وغيرها.

وفيما يلي مجموعة من الخرافات عن الشيخوخة يجب التوقف عن تصديقها، حسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- التوقف عن التعلم

أظهر بحث جديد أن سرعة المعالجة قد تتباطأ مع التقدم ​​في العمر، لكن الوظائف العقلية الأخرى مثل اللغة، والمفردات، والكلام تتحسن! وربما تنخفض بعض وظائف المخ، لكنها لا تختفي تماماً، ويمكن تحسين أداء الدماغ في الشيخوخة.

2- الخرف يصيب الجميع

رغم تشخيص إصابة شخص واحد بمرض الزهايمر كل 68 ثانية، إلا أن الخبر السار هو أن الإصابة بهذا المرض لا تقترب حتى من الحتمية.

وفي الواقع، لا يُهدد المرض سوى ما بين 6 و8 % من البالغين فوق سن 65، لذا فإن الغالبية العظمى من كبار السن لا يعانون من مرض الزهايمر أو حتى أعراض الخرف.

3- الشيخوخة والضعف

غالباً ما ينظر إلى الكبار في السن على أنهم ضعاف البنية، ورغم أن كتلة الجسم يمكن أن تصغر، وتضعف العظام مع التقدم ​​في العمر، إلا أن سبب ذلك قلة النشاط وليس الشيخوخة نفسها.

4- كبار السن والتكنولوجيا

لا شك أن كل زمن وكل جيل له مميزات وخصائص مختلفة عن الجيل السابق، ويتسم عصرنا الحالي بسيطرة التكنولوجيا ووسائل الاتصال. وفي الوقت الذي يغلب استخدام الشباب وصغار السن لهذه الوسائل، إلا أنها بدأت تشغل حيزاً لا بأس به من اهتمام كبار السن.

5- كبار السن والإبداع

هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول الإبداع والعمر، ويرى عالم النفس دين سيمونتون أن “الأكثر وضوحاً هو فكرة أن الإبداع هو من اختصاص الشباب، وأن الشيخوخة مرادفة لانخفاض القدرة على توليد وقبول الابتكارات”.

لكن الأبحاث الحديثة وضعت هذا التحيز جانباً، فالشيخوخة وحدها لا تقلل من إبداعك. وفي الواقع، هناك الكثير من الأمثلة عن أشخاص ابتكروا أغاني جديدة وقصائد وأعمال فنية واختراعات واكتشافات في وقت متأخر من حياتهم.

6- الشيخوخة والوحدة

رأينا جميعاً الصورة النمطية لمسن يجلس وحيداً على كرسيه الهزاز، يحدق في السماء. إنها نوع من الصور المبتذلة، فرغم صحة ذلك في كثير من الأحيان، إلا أن الحقيقة هي أن لكبار السن الوقت للقاء أشخاص جدد أكثر من أي وقت مضى.

7- كبار السن والاكتئاب

يعاني البالغون الأكبر سناً من الاكتئاب، مثل كل الفئات العمرية الأخرى، والأرقام عن ذلك غير كبيرة. وفي الواقع هناك 7% فقط من الذين يفوقون الـ 60 يعانون من الاكتئاب، أي أن 93% منهم لا يعانون اكتئاباً.

وكالات