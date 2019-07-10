ليبيا – أعتبرت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نجاة شرف الدين رئيسة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن الطلب المصري للاجتماع وعقد جلسة لمجلس النواب هناك يعني اعتراف القاهرة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس وأن برلمان طبرق أصبح مشلولا.

شرف الدين أوضحت في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن عقد أي برلمان لجلساته خارج حدود بلاده أمر عجيب فهو له لوائح تنظم عمله وبإمكانه أن يعقد جلساته في أي مكان في ليبيا حسب اللائحة،مشيرة إلى أن طلب انعقاد المجلس خارج البلاد يعدّ تعديا على سيادة الدولة الليبية.

وأضافت أن هذه المبادرة هي خلق لجسم جديد للحوار والتفاوض يضمن مشروع ثورة مضادة واعترافا واضحا بأن مصر تملك زمام الأمور الليبية،متسائلة ما ذا لو وجهت هذه الدعوة دولة أخرى كتركيا فهل تقبل مصر بنتائجها؟!.

وأكدت شرف الدين سعي مجلس الدولة لأن يكون الصراع ليبياً وإبعاد أي تدخل أجنبي في شأنها وإيقاف حرب الوكالة في البلاد و”ألّا نزيد من عمق الصراع،ليكون الحل بيد الليبيين،على حد قولها.