انجلترا – حقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.3 بالمئة في مايو/ أيار 2019 مقابل انكماش 0.4 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ( حكومي)، في بيان، الأربعاء، إن الاقتصاد تحول إلى النمو في مايو الماضي، بدعم من التصنيع والبناء.

وخلال الشهور الثلاثة المنتهية في مايو الماضي (مارس/آذار، أبريل/ نيسان، مايو/آيار)، حقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.3 بالمئة مقابل 0.4 بالمائة في الفترة السابقة (ديسمبر/ كانون الأول، يناير/ كانون الثاني، فبراير/ شباط)، ما يشير إلى تبدد مخاوف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ( بريكست) في مارس وأبريل 2019.

وجاء في البيان “نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، بشكل معتدل في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في مايو الماضي، بفضل قوة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة”.

وأضاف “رغم هذا، كان هناك تباطؤ في قطاع الخدمات الذي غالبا ما يهيمن على الاقتصاد البريطاني منذ صيف 2018”.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد بريطانيا إلى 1.2 بالمائة في 2019 مقابل 1.5 بالمائة في تقديرات سابقة.

الأناضول