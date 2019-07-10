مصر – أعلنت مصر الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 8.9 بالمئة في يونيو/ حزيران 2019، مقابل 13.2 بالمئة في الشهر السابق له.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13.8 بالمئة في يونيو 2018.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، إن التضخم الشهري انخفض بنسبة واحد بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

ومنذ يونيو/حزيران 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو/ تموز 2017.

وفي 21 مايو/ أيار 2019، قررت مصر رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وفي 5 يوليو الجاري، رفعت مصر أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، وسط توقعات بأن يؤدي إلى رفع معدلات التضخم.

وفي 23 مايو الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.

الأناضول