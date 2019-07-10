مصر – أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في مصر هبط من 14.1% في مايو إلى 9.4% في يونيو، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2016.

وبذلك تكون أسعار المستهلكين في المدن المصرية قد انكمشت الشهر السابق بنسبة 0.8%، فيما أرجع الجهاز المركزي المصري الهبوط إلى “انخفاض أسعار مجموعة من الخضراوات بنسبة عشرة بالمئة وشريحة من اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 بالمئة”.

وشكلت البيانات مفاجأة للمحللين، وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار “شعاع كابيتال”، إن “الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير.. كنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12 بالمئة وليس الوصول لرقم في خانة الآحاد”.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كانت وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

المصدر: “رويترز”