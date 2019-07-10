الذهب يهبط مع تعزز الدولار قبل شهادة باول

الذهب يهبط مع تعزز الدولار قبل شهادة باول

الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع صعود الدولار بفعل تقلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة الأمريكية وقبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس يوم الأربعاء.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1393.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1395.60 دولار للأوقية.

وصعد الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية مع تلاشي التوقعات لخفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى لصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتبخرت توقعات خفض الفائدة 50 نقطة أساس الشهر الجاري لكن مازال المستثمرون يتوقعون خفضا قدره 25 نقطة أساس بسبب معدل التضخم الضعيف ومخاوف الحرب التجارية.

وعلى صعد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة 0.1 بالمئة إلى 15.09 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1550.8 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 إلي 811.25 دولار.

الأناضول