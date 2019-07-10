الولايات المتحدة – أعلن المجلس العالمي للذهب، أن العراق حافظ على مرتبته الثامنة والثلاثين عالميا والخامسة عربياً بأكبر احتياطات الذهب لشهر تموز الحالي.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه، إن العراق حافظ على مرتبته الثامنة والثلاثين عالمياً بأكبر احتياطي للذهب لشهر تموز، من أصل مئة دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، حيث بلغت هذه الاحتياطيات اكثر من ستة وتسعين طناً، وهي تمثل ستة بالمئة من باقي عملاته الأخرى، مبيناً أن الولايات المتحدة ما زالت تتربع على أكبر احتياطيات العالم للذهب.

وأضاف المجلس، أن العراق حافظ أيضاً على المرتبة الخامسة عربياً، مبيناً أن آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر أيلول من العام الماضي، وبمقدار ستة أطنان ونصف الطن.

رويترز