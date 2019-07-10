ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش العميد خالد المحجوب أن ساعة الحسم قد أزفت وأن القوات المسلحة جاهزة من حيث العدد والعتاد لتنفيذ أوامر القيادة العامة بخوض المرحلة الثانية من معركة طوفان الكرامة والتي سيكون على رأس أولوياتها اقتحام العاصمة واستعادة غريان.

العميد المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الأربعاء أن سلاح الجو سيستهدف الميليشيات ومواقعها ومخازن أسلحتها وأرتالها حيثما كانت وحيثما تحركت ولن تستثني من ذلك الخبراء والضباط الأتراك الذين يشاركون في الحرب إلى جانب الميليشيات والجماعات الإرهابية”.

وأشار العميد المحجوب إلى أن القوات المسلحة لا تنتظر إلا الإذن من القائد العام المشير خليفة حفتر لبدء الزحف الكبير.