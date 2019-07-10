وأضاف المالكي في حوار مع “سكاي نيوز عربية”: “نعمل منذ بداية العمليات العسكرية على استمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وهذه الميليشيات لا تتقن سوى الأعمال العدائية والإرهابية، باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، وحتى المدنيين في الداخل اليمني، وذلك منذ انقلابها على الشرعية”.

وبيّن أنه تم تزويد القنوات الإعلامية والمجتمع الدولي بالأدلة على محاولات ميليشيات الحوثي استهداف الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وشدد على أن التحالف “ملتزم بحفظ الأمن والاستقرار الدولي”، محذرا من أنه: “لن نتهاون في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الميليشيات الحوثية”.

وفي هذا السياق، أوضح المالكي أن التحالف العربي، أعلن قبل أسبوعين، استهداف 5 قوارب مفخخة في محيط الحديدة، كانت تسعى الميليشيات لاستخدامها في أعمال إرهابية، مضيفا: “أحبطنا أكثر من 35 عملا إرهابيا في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب”.

وأشار المتحدث باسم التحالف العربي، إلى أن ميليشيات الحوثي تحصل على أسلحتها والطائرات بدون طيار والزوارق التي تشن بها هجماتها الإرهابية، هي من النظام الإيراني.

واستطرد قائلا: “القدرات التي حصلت عليها الميليشيات الحوثية ليست من صناعتها، وإنما من خبراء الحرب في الحرس الثوري الإيراني، كما أن هناك تعاون وثيق بينها وبين ميليشيا حزب الله في لبنان”.

وأوضح المالكي أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها الميليشيات الانقلابية “تم تهريبها من قبل النظام الإيراني، مثل طائرة الأبابيل التي يطلق عليها الحوثيون اسم (قاصف)، أو طائرة (شاهد 129) التي يطلق عليها الحوثيون اسم (صماد)”.

وفيما يتعلق بالزوارق التي يتم استخدمها الانقلابيون في الهجمات، قال المالكي إن هناك نوعان من الزوارق، هما “بلو فيش”، و”شارك 33″، مضيفا: “تستخدمها الميليشيات بعد أن تقوم بتفخيخها بمتفجرات من صناعة إيرانية”.

وعن حالات الهجوم التي تم التعامل معها سابقا، لفت المالكي إلى أن التحالف “دمر الزوارق التي واجهها، بحسب قواعد الاشتباك، بينما تم إعطاب زوارق أخرى ودراستها والتعرف على التقنيات المستخدمة فيها، لتثبت تورط الحرس الثوري الإيراني”، موضحا أن الحوثيين يتلقون هذه الإمدادات من ميناء الحديدة.