ليبيا – قال القيادي العسكري بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش إن الأيام الأخيرة تشهد جمود في الحركة دون حدوث تقدمات لأي من الطرفين بطرابلس، معتبراً أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) تحاول التمسك بخطوطها بهدف لملمة شتاتها وإعادة تنظيمها بعد ماجرى في غريان حسب زعمه.

المنقوش لفت خلال مداخلة هاتفية من أسطنبول أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” تحاول تنظيم الدفاعات وإبعاد مسلحي الوفاق عن مدينة ترهونة بإعتبارها الهدف القادم لهم.

وإدعى أن وضع القوات المسلحة على الأرض مهزوز بدليل التركيز الكبير في استخدام القصف العشوائي بالمدفعيات المختلفة والطيران ، حيث أصبح الإعتماد ينصب بالكامل على الأسلحة بعيدة المدى والطيران، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ”قوات حفتر” تستخدم القصف العشوائي على أكثر من منطقة لأن ذلك في نظرها سيؤخر من إنهاء العملية على حد زعمه.

وفيما يتعلق بقرار آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة للرئاسي أسامة الجويلي حول إغلاق مطار بني وليد وصف القرار بالصائب حتى لو تم إتخاذه في وقت متأخر لأنه الطريق الوحيد لإمداد القوات المسلحة في ترهونة ومحاور جنوب طرابلس هو المحور الذي يربط ترهونة ببني وليد.

كما أضاف أن بني وليد لها أهمية كبرى في الإمداد لأن طرق الإمداد الأخرى التي كانت تأتي عبر غريان ومفترق الطرق في منطقة نسمة – الشويرف أصبحت مقطوعة مما جعلها الشريان الوحيد الذي يغذي من وصفهم بـ”القوات المعتدية” على طرابلس عن طريق المحور الذي يربط بني وليد بترهونة.

وتابع قائلاً :”نجد أن هذا الموقف يتماشى إيجابياً مع ما يدعو له مجلس الاجتماعي والبلدي لكن قرار إيقاف الملاحة الجوية على مطار بن وليد من الناحية العسكرية قرار مهم لأنه لو سمح باستخدام المطار سيكون نقطة إمداد متقدمة للطائرات تحت غطاء نقل الجرحى”.

وأكد على أن أي طائرة ستخترق الحظر المفروض على مطار بني وليد سيتحمل مسؤولية ذلك الجهة المسؤولة عن تكليف الطائرة بالإقلاع خاصة أن مصلحة الطيران المدني أصدرت بيان أعلنت فيه إغلاق المجال الجوي للمطار، مبيناً أنه من الناحية العسكرية بالإمكان مراقبة المطار من قبل طيران الوفاق الذي يجوب الأجواء لذلك بإمكان أي طائرة مقاتلة إعتراض الطائرات المدنية المخترقة للأجواء وإجبارها على الهبوط.

وقال :” نظراً للتجارب السابقة مع هؤلاء أتوقع أنهم سيحاولون إختراق الحظر في حالة لم يتم التصدي لهم وسيستمرون باستخدامهم وفي حال عدم التصدي لهم سيكررون الأمر مرة أخرى، حفتر يستخدم كل المواقع حتى مطارات الحقول النفطية لكن مطار الوطية لن يستخدموه كطريق إمداد لأنه معزول ويختلف بشكل كلي عن مطار بني وليد”.

وعن الأسلوب الذي تعتمده القوات المسلحة منذ الخروج من مدينة غريان إعتبر أنه محاولة لتدمير كل ما وجد في معسكر الثامنة من ذخائر ومعدات أو لغرض الإستطلاع بدليل تكثيف التحليق الجوي على غريان، معتقداً أنهم سيحاولون العودة لغريان لذلك المطلوب من ما وصفها بـ”القوات المدافعة” أن تكون متيقظة وتراقب “الفلول” سواء في الأصابعة أو الجفرة.

ونوّه إلى أن خروج قوات الجيش من غريان كانت “ضربة موجعة” على حد قوله مما يترتب عليه متابعة أي تجمعات في المدينة وضربها مبكراً بالإضافة لإخراج القوة المتواجدة بالأصابعه إما سلماً أو بالقوة كونها ملاصقة لغريان، مشدداً أهمية تنظيم عملية عسكرية على الأصابعة حتى يتم إخراج هذه القوة أو أن يتم طردهم من قبل أهالي المنطقة.