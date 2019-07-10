“النقد الدولي” يتوقع تباطؤ اقتصاد ألمانيا إلى 0.7 بالمائة في 2019

“النقد الدولي” يتوقع تباطؤ اقتصاد ألمانيا إلى 0.7 بالمائة في 2019

الولايات المتحدة – توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن يتباطأ نمو اقتصاد ألمانيا إلى 0.7 بالمئة في 2019، مقابل 1.4 بالمئة في 2018.

وقال الصندوق في بيان، إن اعتماد اقتصاد ألمانيا على الصادرات والانفتاح المالي يجعله عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع ألمانيا.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

وقدر الصندوق أن ينخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى 3.2 بالمئة في 2019 مقابل 3.4 بالمئة في 2018.

كما توقع الصندوق أن يتباطأ معدل التضخم في ألمانيا إلى 1.4 بالمئة في 2019 مقابل 1.9 بالمئة في 2018.

وأشار البيان إلى ضرورة أن تولي ألمانيا معالجة التحديات المتمثلة في التركيبة السكانية غير المواتية وضعف نمو الإنتاجية، وكذلك المخاطر الخارجية المحيطة بالتوترات التجارية وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن تزايد وتيرة الحمائية العالمية وتباطؤ اقتصاد الصين أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق من شأنه أن يضر الصادرات والاستثمار لدى ألمانيا.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ تدابير سياسية قوية لضمان تقاسم عوائد الأداء الاقتصادي القوي على نطاق واسع، عبر استمرار نمو الأجور بشكل أسرع وزيادة الدخل المتاح للإنفاق.

الأناضول