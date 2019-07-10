ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري اليوم الأربعاء إجتماعاً مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني ويليامز برفقة المستشار الاقتصادي للبعثةروبرت ووكر وعدد من الخبراء.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي عدة ملفات هامة منها نقص السيولة وسعر الصرف والتضخم وإستُعرض ملف الأموال التالفة مع زيارة ويليامز للقسم الذي حوى العينات التالفة.

وتطرق الإجتماع إلى أهمية المراجعة الدولية حيث أكد الحبري إستعداد المصرف لإستقبال فريق المراجعة الدولية والتعامل معه إلى أبعد مدى ممكن.

وإستعرض المجتمعون مسيرة التعاون بين المصرف والبعثة في المرحلة الماضية ومراجعة المراسلات المتبادلة خاصة ما تعلق منها بإقفال المنظومة المصرفية عن المنطقة الشرقية بالكامل من طرف مركزي طرابلس وبحث ملف عدم تسوية معاملات المقاصة للصكوك الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس والتي لاتزال معلقة دون سبب منطقي أو فني.

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وتناول المجتمعون ملف الإصلاحات النقدية التي جرت في الآونة الأخيرة حيث أبدى المصرف المركزي بنغازي تأييده لها كونها تحقق نوعاً من العدالة في توزيع النقد الأجنبي دون تحيز لأي منطقة وفق للسعر المدعوم لرسم العملة بالإضافة إلى إستعراض كيفية توزيع عوائد الرسم بشكل عادل وفقاً لكمية العملة المُباعة في كل منطقة.

كما تمت مناقشة الإجراءات التعسفية التي صدرت ضد مصرفي الوحدة والتجارة والتنمية بشأن بيع النقد الأجنبي دون مبررات موضوعية تستدعي ذلك مما أعتبر الهدف منها التضييق على المؤسسات المتعاونة مع مصرف ليبيا المركزي بنغازي.

ومن جهة أخرى، تناول اللقاء دور الجيش الوطني والأثار المترتبة على تحريره للموانئ وتأمينه للحقول النفطية التي برزت بوضوح في جداول مقارنات زيادة انتاج النفط وبالتالي زيارة الدخل القومي وتحسن المؤشرات الإقتصادية بشكل ملموس.

وبدوره، أبدى محافظ المصرف قلقه بشأن قرارات المجلس الرئاسي بتخصيص مبالغ من رسم العملة لصالح مصرف ليبيا المركزي طرابلس في مقابل إهمال كلي لمصرف ليبيا المركزي بنغازي وإعتبره إستفزازاً وإجحافاً في حق سكان المنطقة الشرقية ومخالفة لقواعد عدالة التوزيع.

واقترح المحافظ على بعثة الأمم المتحدة أن تكون إدارة الصرف الأجنبي تحت لجنة مكونة من المصرف المركزي والمصارف التجارية حتى تتحقق الكفاءة وعدم التحيز .

وفي ختام الإجتماع أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً وهادفاً وشمل التأكيد على عدة ثوابت رئيسية منها ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي لما تشكله هذه الخطوة من أهمية للسيطرة على المتغيرات النقدية للمجتمع وتوجيه الموارد لما يخدم الإقتصاد على المدى المتوسط. حيث تم منح الوفد عدة تقارير ودراسات ومقترحات داعمة لما جرى وتداول حوله في الاجتماع الذي استمر لساعتين.

الحبري أشار إلى أنه تم الإتفاق بين الطرفين على ضرورة وأهمية إستمرار وتكرار اللقاءات وعلى عدم ممانعته في إجراء إتصالات أفقية مع إدارات مركزي طرابلس من اجل تجهيز الارضية لتوحيد المصرف المركزي .