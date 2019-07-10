لبنان – تعرضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين لحادث مروع بسيارتها، نجت منه بأعجوبة، بينما تعرض الجزء الأمامي بالكامل من السيارة للتهشم وكشفت الصور عن خطورة هذا الحادث.

ونشرت دوللي من خلال حسابها على “إنستغرام” صوراً لسيارتها وعلقت بقولها: “الحمد لله.. قدر ولطف”.

وتلقت دوللي عشرات التعليقات من متابعيها الذين عبروا عن قلقهم عليها وتمنوا لها السلامة.

يُذكر أن شاهين أكملت عامها الـ39 منذ أسبوع، وما لا يعرفه الكثير أنها تزوجت مرتين الأولى من سامي سليم وانفصلت عنه عام 2009 و في العام عينه تزوجت من باخوس علوان وانفصلت عنه عام 2014.

وقدمت ألبومين طوال مشوارها الفني وهما “ولا كل كل البنات” وطرح عام 2009 كما طرحت ألبوم “سندريلا” عام 2017.

وشاركت في بطولة عدد من الأفلام منها “ويجا وتتح” و”بدون رقابة”، كما شاركت في بطولة عدد من المسلسلات منها “أدهم الشرقاوي” و”المرافعة”.

وسائل اعلام لبنانية