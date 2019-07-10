تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن نحو 7 بالمئة

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن نحو 7 بالمئة

الأردن – تراجع صافي الاستثمار المباشر المتدفق إلى السوق الأردنية، بنحو 7 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الأول من العام 2019.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني، الأربعاء، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 177 مليون دينار (250 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وحقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 190.1 مليون دينار (268.1 مليون دولار) خلال نفس الفترة من 2018.

وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر، أعلى قيمة في 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار (2.8 مليار دولار).

وتوقع البنك المركزي الأردني أن يستقر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو مليار دولار أو ما نسبته 2.3 بالمئة من الناتج المحلي خلال 2019.

ويعد الاستثمار الأجنبي من أبرز مدخلات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، إلى جانب الدخل السياحي وصافي الميزان التجاري وحوالات المغتربين.‎

وفي 2018، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن، بنسبة 52.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 679.8 مليون دينار (958.5 مليون دولار)، مقابل بلغ 1.436 مليار دينار (2.024 مليار دولار)، في 2017.

الأناضول