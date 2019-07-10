الولايات المتحدة – توجد في عالمنا مجموعة من الحقائق الغريبة والمثيرة التي قد تتمنى أن تكون غير واقعية في الحقيقة.

وطرح سؤال عبر موقع Reddit الشهير، حول “ما هي الحقيقة التي أقل ما يقال عنها أنها مزعجة؟”، فتحول هذا السؤال البسيط إلى موضوع ضخم على الموقع محققا أكثر من 37 ألف رد.

وقام موقع “ساينس ألرت” بجمع بعض الحقائق إثارة للقلق وهي:

1- أبعد نقطة عن اليابسة يمكن أن تكون فيها على الكوكب في أي اتجاه، هي نقطة في المحيط الهادئ تسمى “نقطة نيمو” (Point Nemo)، ويُطلق عليها أيضا اسم “قطب المحيط المتعذر الوصول إليه”.

وتقع “نقطة نيمو” في قلب مثلث متساوي الأضلاع تماما، تشكله سواحل ثلاث جزر نائية، تبعد كل منها أكثر من 1600 كيلومتر عن بعضها.

2- توجد أسنان للأطفال الصغار سوف تحل محل الأسنان اللبنية رغم أنفهم.

3- يوجد أكثر من 200 جثة على جبل إفرست، تستخدم كإشارات علام توجيهية للمتسلقين.

4- عندما تصبح الحيتان والدلافين طاعنة في السن وضعيفة بحيث لا تقدر على السباحة إلى السطح لتتنفس، فإنها تبدأ في الغرق في أعماق المحيط البارد والمظلم وتختنق هناك.

وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة قد تبدو مزعجة إلى حد ما، إلا أنها جزء من دورة حياة هذه الثدييات، التي تهب أجسادها الحياة للكثيرين في قاع المحيط، وربما ينتهي بها الأمر إلى الشاطئ في بعض الأحيان بسبب التأثيرات البشرية.

5- الفصام يمكن أن يحدث بعد سن المراهقة أو قبلها في عمر يتراوح بين 15 و26 عاما، أي قبل أن ينمو الدماغ بشكل كامل، خاصة لدى أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي مربك.

6- ارتداء خنزير ملابس بشرية ومحاكمته أمام القضاء الفرنسي بالإعدام، بسبب أكله وجه طفل صغير.

المصدر: Reddit + ساينس ألرت