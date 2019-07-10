إسبانيا – كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير لمانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع لاعبه الفرنسي، بول بوجبا.

ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني، سيقدم 150 مليون يورو لإدارة الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي، بعد رفض النادي الإنجليزي الحصول على 80 مليون يورو، بالإضافة إلى جاريث بيل، مقابل الاستغناء عن بوجبا.

وأشارت إلى أن رغم ذلك، فإن عرض النادي الملكي الجديد قد لا يرضي أيضًا إدارة اليونايتد، التي دفعت 105 ملايين يورو للتعاقد مع بوجبا، في صيف 2016.

ومن جهة أخرى، يواصل الدولي الفرنسي، ووكيله الإيطالي مينو رايولا، الضغط على الشياطين الحمر، من أجل فتح باب التفاوض مع ريال مدريد بشأن الرحيل.

يذكر أن تقارير إنجليزية ذكرت، اليوم، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لليونايتد، طلب من بوجبا البقاء لموسم آخر في “أولد ترافورد”.

المصدر :كووورة