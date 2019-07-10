ليبيا – نوّه وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني بأنه ليس بوسعه تغيير الوضع في ليبيا في إشارة الى مايحدث بطرابلس، معرباً عن أمله بأن تتمكن القوى في الميدان من الحوار.

سالفيني قال وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية خلال حديثه مع الصحفيين إنه تم إغلاق مركز لطالبي اللجوء يوصف بالأكبر على المستوى الاوروبي، مؤكداً إستعدادهم لكل الإحتمالات عند الضرورة.

وأشار إلى أن الأرقام تقول إن التدفقات إنخفضت بنسبة 85% مقارنة بالعام الماضي لكن لا يجب تخفيف مستوى اليقظة سوى عن طريق البحر أو طريق البر، لافتاً إلى أن 40٪ من الوافدين ينطلقون من السواحل التونسية وبما أن هناك حكومة وبرلمان يتلقيان منذ سنوات مساهمات أوروبية بمئات الآلاف فمن الضروري أن يقوم كل شخص بواجبه.