صحيفة: أنباء عن توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس

صحيفة: أنباء عن توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس

مصر – تحدثت صحيفة “العربي الجديد” نقلا عن مصادر مصرية عن توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس، كانت ترفع علم أوكرانيا وتحمل نفطا إيرانيا.

وأشارت المصادر المصرية إلى أن الناقلة التي كانت ترفع العلم الأوكراني، وتحمل نفطا إيرانيا، أوقفت لدى مرورها من قناة السويس منذ نحو 10 أيام.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لموقع “العربي الجديد”، أن الإجراء المصري جاء تنفيذا للعقوبات الأمريكية على إيران.

وقالت المصادر إن اتصالات رسمية جرت بين القاهرة وطهران، استفسرت فيها الأخيرة عن توقيت الإجراء المصري، في وقت كانت العلاقات بين الطرفين تشهد تواصلا غير معلن بشأن عدد من ملفات المنطقة.

وسلط الإعلام الإيراني الضوء على هذا الحدث باهتمام بالغ، حيث نشرت الخبر أقرب صحيفة للرئاسة الإيرانية وهي “عصر إيران”.

وكانت سلطات جبل طارق قد أعلنت الخميس الماضي، احتجاز ناقلة إيرانية عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام، وذلك “لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق”.

وصعد رجال الأمن في جبل طارق بمساعدة القوات البريطانية الخاصة عند الساعة الثانية فجرا على متن الناقلة Grace 1 التي تحمل علم بنما، واحتجزوها.

المصدر: العربي الجديد