الولايات المتحدة – صعدت عقود النفط الآجلة في تعاملات الأربعاء، مدفوعة بهبوط مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام.

وهبطت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 8.1 مليون برميل مع الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/ تموز الجاري إلى 461.4 مليون برميل.

وبحلول الساعة (07:41 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/أيلول، بنسبة 1.32 بالمئة أو ما يعادل 85 سنتا إلى 65.01 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/آب، بنسبة 1.73 بالمئة أو دولارا إلى 58.83 دولارا للبرميل.

ومع ذلك، تعاني أسعار النفط من مخاوف تراجع الطلب وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بالتزامن مع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي دخلت عامها الثاني.

ورغم إجراء عدة جولات من الحوار بين أكبر اقتصاديين في العالم، لم تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري حتى الآن.

وفي 3 يوليو/تموز الجاري، وافق تحالف ( أوبك+) المؤلف من أعضاء “أوبك”، ومستقلين بقيادة روسيا، على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة، ينتهي في مارس/آذار 2020.

الأناضول