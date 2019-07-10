انجلترا – إن كنتم تعانون من مشكلة ضعف الذاكرة التي بدأت تؤثر سلباً على حياتكم فلا بدّ من اتباع التمارين التالية:

تمرين دقة الملاحظة

ويقوم هذا التمرين على مشاهدة مقطع صغير من فيديو والتركيز عليه جيداً ثم إيقافه ومحاولة التفكير بالتفاصيل التي تم مشاهدتها. دعوا أحد أصدقائكم يطرح عليكم الأسئلة التي تتطلب فعلاً دقة في الملاحظة. هذا التمرين يساعد كثيرا العقل على التدقيق في أشياء صغيرة وبالتالي يُمرن الذاكرة على الوعي.

تمرين البطاقات

مرّنوا أيضاً ذاكرتكم على التركيز من خلال تطبيق تمرين البطاقات، والذي يقوم على حفظ محتوى الصور المطبوعة على البطاقات والتركيز عليها جيداً قبل تخبئتها ومحاولة التذكر ما في داخلها بحسب مكانها والكشف عنها. هذه الحيلة تقوي عملية التركيز وتمنع كسل الذاكرة.

تمارين حسابية

حاولوا الا تستعينوا بالآلة الحاسبة من اليوم وصاعداً، واتكلوا على قدرة الذاكرة، فعملية إراحة الذاكرة من هذا العمل يعزز كسلها ما يسبب حتماً مشكل الذاكرة. حتى لو لو تكونوا أقوياء في العمليات الحسابية يمكنكم في بعض الأحيان الإستعانة بأصابع اليد لإتمام الحل.

تمارين الخرائط الذهنية

حاولوا دائماً رسم وتصور الخرائط داخل عقلكم، وابدأوا بخريطة منزلكم ثم خريطة الطريق المؤدية الى عملكم وبعدها الخرائط التي تقصدونها لزيارة أصدقائكم.

رويترز