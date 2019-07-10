أفغانستان – أبادت غارة جوية عائلة كاملة من 7 أفراد بحجة استهداف وكر للمسلحين في ولاية بغلان شمالي أفغانستان، حسب ممثل مجلس الولاية شمس الحق بريكازي اليوم.

وقال بريكازي إن الغارات الجوية التي وقعت ليلة الاثنين قد استهدفت وكرا لمقاتلي “طالبان”، لكنها ضربت منزلا في قرية كاتوب خيل، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد أسرة واحدة بمن فيهم نساء وأطفال.

ولم يشر بريكازي ما إذا كانت الضربات الجوية قد نفذت من قبل القوات الجوية الأفغانية أو فريق الدعم المطلق بقيادة حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية.

وتنفذ قوات الدفاع والأمن الأفغانية عمليات مشتركة مع قوات الناتو بقيادة واشنطن لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي تستضيف فيه الدوحة محادثات سلام بين “طالبان” والحكومة في كابل.

المصدر: وكالات