انجلترا – يشعر روجيه فيدرر أنَّ منافسه في ربع النهائي ببطولة ويمبلدون للتنس كي نيشيكوري بات جاهزًا للمنافسة بقوة على ألقاب البطولات الأربع الكبرى، بعدما أثبت اللاعب الياباني قدرته على الوصول لأدوار متقدمة دون معاناة وخوض مباريات ماراثونية.

وللمرة الرابعة في مسيرته يخسر اللاعب الياباني المصنف الثامن مجموعة واحدة، أو أقل في مشواره إلى دور الثمانية في بطولة كبرى.

وجذب نيشيكوري، الأضواء في هذه البطولة بعدما خسر مجموعة واحدة فقط، وقضى أقل من 9 ساعات في الملعب.

وكان نيشيكوري فاز بـ5 أشواط فقط أمام رافاييل نادال في دور الثمانية في رولان جاروس الشهر الماضي لكن فيدرر يتوقع مواجهة صعبة اليوم الأربعاء.

وقال فيدرر: “أعتقد أنَّها ستكون صعبة. لقد بلغ دور الثمانية بالكثير من الطاقة. أتذكر ببعض البطولات الكبرى في الفترة الأخيرة نجح في بلوغ أدوار متقدمة بعد خوض بعض المباريات الصعبة. حتى الآن يبدو الأمر سهلا بالنسبة له”.

وأضاف “أعتقد أنه مستعد. أنا أحب كثيرا أسلوبه في اللعب. أعتقد أنه يملك واحدة من أفضل الضربات الخلفية بين اللاعبين في الوقت الحالي. إنه يرد ضربات الإرسال بشكل رائع ويملك عقلية قوية. دائمًا ما أرى أنه يملك موهبة كبيرة”.



ويدرك نيشيكوري، أنَّه سيكون مطالبًا بالكثير للتفوق على فيدرر الذي يتطلع إلى حصد لقب ويمبلدون للمرة التاسعة.

وقال نيشيكوري: “أنا متأكد أنه يجب عليَّ أن أقدم أداءً قويًا في التنس حتى أفوز على روجيه؛ لأنه أفضل لاعب على الأراضي العشبية”.

وأضاف “أنا سعيد بمواجهة روجيه الآن لأني أعتقد أني في حالة جيدة في الوقت الحالي. أعرف أن الأمر لن يكون سهلاً، لكن سأستمتع بالأمر بكل تأكيد”.

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