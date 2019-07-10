ألمانيا – بدأ نادي بايرن ميونيخ الألماني التحرك من أجل قطع الطريق على غريمه دورتموند بشأن صفقة جديدة يتنافسان فيها لدعم الهجوم بالموسم المقبل.

وانضم نادي بايرن ميونخ الألماني لسباق التعاقد مع لاعبه الأسبق، ماريو مانزوكيتش، المتوقع رحيله عن يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وارتبط الدولي الكرواتي بالعودة للبوندسليجا عبر بوابة بوروسيا دورتموند، الذي يخطط لضمه مقابل 15 مليون يورو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، فإن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، وضع مانزوكيتش ضمن قائمة المرشحين لتعزيز خط هجوم الفريق.

وبدأ حميديتش التفاوض بالفعل مع أكثر من مرشح، من بينهم المهاجم الكرواتي، الذي قد يعود ليكون بديلًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المتوقع رحيل مانزوكيتش، صاحب الـ33 عامًا، عن ملعب أليانز، لإفساح المجال لقدوم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وسبق للمهاجم الكرواتي اللعب بقميص الفريق البافاري بين عامي 2012 و2014، قبل رحيله صوب أتلتيكو مدريد الإسباني.

المصدر : كووورة