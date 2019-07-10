مصر – تتجه الأنظار اليوم في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة إلى ملعب “الدفاع الجوي” في القاهرة، الذي سيحتضن أولى مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا بين السنغال وبنين.

وستدخل هذه المواجهة تاريخ كأس أمم إفريقيا، حيث ستشهد استخدام تقنية الفيديو في التحكيم “الفار”، للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية ألتي أطلقت النسخة الأولى منها عام 1957.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قبل أشهر من انطلاق البطولة الحالية، اعتماد تقنية “الفار”، بدءا من الدور ربع النهائي، من أجل التقليل من الأخطاء الفادحة والواضحة التي يرتكبها الحكام.

وتقام اليوم مباراتان في الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في مصر، ستجمع الأولى بين السنغال وبنين، والثانية بين نيجيريا وجنوب إفريقيا، فيما تقام غدا مباراتان أخريان بين ساحل العاج والجزائر، ومدغشقر وتونس.

المصدر: RT