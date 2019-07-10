مصر – أكد الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، على صعوبة مباراة “نسور قرطاج” أمام منتخب مدغشقر، غدا الخميس، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا بمصر.

وقال جيريس في المؤتمر الصحفي، عشية المباراة: “منتخب مدغشقر استطاع أن يتصدر مجموعته في الدور الأول على حساب نيجيريا، سنخوض مباراة صعبة أمامه”.

وأشار إلى أن “منتخب مدغشقر لا يعتمد على القوة البدنية مثل أغلب منتخبات القارة السمراء. لاعبو الخصم يمتلكون مهارات خاصة ويلعبون بحماس شديد”.

وأضاف “خضنا مباراة صعبة أمام غانا لمدة 120 دقيقة، ثم حصلنا على يومين للراحة فقط، سنحاول بذل قصارى جهدنا رغم تخوفنا من إرهاق اللاعبين”.

وانتزع منتخب تونس بطاقة العبور إلى دور الثمانية الكبار، من نظيره الغاني، بعد فوزه التاريخي عليه، بركلات الترجيح، يوم الاثنين الماضي.

بينما حقق منتخب مدغشقر مفاجآت من العيار الثقيل، في أول مشاركة له في نهائيات كأس أمم إفريقيا، فقد حقق فوزا تاريخيا على نظيره النيجيري، في دور المجموعات، وبلغ دور الـ 16 الكبار، ولم يكتف عند هذا الحد يل حجز مقعدا له في دور الثمانية الكبار، على حساب جمهورية كونغو الديمقراطية.

المصدر: والات