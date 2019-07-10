إسرائيل – كشفت مصادر إسرائيلية، أن حركة “حماس” رفضت طلبا من جهات أوروبية، لنقل رسائل من الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها لأسرهم.

وقالت قناة “I24NEWS” الإسرائيلية، امس الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن هذا الطلب الأوروبي يهدف لمعرفة فيما إذا كان الجنود الأسرى الإسرائيليون ما زالوا على قيد الحياة.

وحسب “I24NEWS” فإن “حماس” تحتجز الجندي أورون شاؤول والضابط هدار غولدين، إلى جانب كل من إفرا منغيستو (يهودي من أصول إثيوبية) وهشام السيدة وجمعة أبو غنيمة (بدو). وتشترط على تل أبيب إطلاق سراح مقابل 60 أسيرا محررا من “صفقة شاليط”، أعادت إسرائيل اعتقالهم.

وأشارت إلى أن الحركة تتكتم على مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وترفض الإفصاح عن ذلك إلا بـ”مقابل”.

المصدر: “I24NEWS” الإسرائيلية