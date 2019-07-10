الصين – أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) “ليو خه” اتصالا هاتفيا بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، لبحث القضايا التجارية بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الصينية فى بيان الأربعاء، “إن ليو خه، الذى يترأس مدير مكتب مجموعة القيادة المالية والاقتصادية الصينية، اتصل بكل من منوتشن، ولايتهايزر وذلك لتنفيذ التوافقات التى توصل إليها مؤخرا رئيسا البلدين خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في اليابان.

وأشار البيان إلى أن وزير التجارة الصيني “جونغ شان” شارك في المكالمة الهاتفية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ عقدا اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان موخراً، وقررا مواصلة البلدين المفاوضات التجارية بينهما.

وأعلن ترامب تعليق خطة فرض ضرائب اضافية على المنتجات الصينية بقيمة 300 مليار دولار.

الأناضول