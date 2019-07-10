الولايات المتحدة – هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران بالقول إن الأراضي الإيرانية تقع ضمن مدى الضربات الجوية لبلاده.

وقام نتنياهو اليوم امس بجولة تفقدية في قاعدة سلاح الجو عقد بعدها جلسة أمنية ضمت كلا من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أفيف كوخافي، وقائد سلاح الجو اللواء عميكام نوركين.

وقال أثناء الجولة: “أجري جولة تفقدية مثيرة جدا في قاعدة سلاح الجو، أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا. ومن خلفي تقف طائرة “العظيم” ال-F-35″.

وأضاف: “إيران تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل. يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضا إلى إيران وبكل تأكيد أيضا إلى سوريا”، وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في “فيسبوك”.

وقبل أسبوع نقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قوله “إذا هاجمتنا أمريكا، فلن يتبقى من عمر إسرائيل سوى نصف ساعة فقط”.

المصدر: RT