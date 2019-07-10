تركيا – يعتزم وفد عراقي رفيع المستوى إجراء مباحثات في العاصمة التركية أنقرة، في إطار التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وقالت الوزارة إن الوفد العراقي يضم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

وأشارت إلى أن الوفد العراقي سيجري مباحثات مع نظرائهم الأتراك بأنقرة اليوم في إطار التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد في أنقرة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

وفي 15 مايو/ أيار الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، زيارة إلى تركيا، جرى خلالها التفاهم على بدء الإجراءات لتوقيع وصيقة مشتركة في مجال التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

الأناضول