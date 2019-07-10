ليبيا – إلتقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أمس الثلاثاء بعميد بلدية بنغازي وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

ويليامز إستمعت وفقاً للمكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجه البلدية في توفير الخدمات الأساسية،مؤكدةً إلتزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم للسكان في بنغازي.

يشار إلى أن نائبة المبعوث الاممي تقوم هذه الأيام بزيارة إلى مدينة بنغازي إلتقت خلالها بكل من رئيس الاركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ومحافظ مركزي البيضاء على الحبري وعدد من ممثلي القبائل والبلديات بالمنطقة الشرقية.