ليبيا – أعربت لجنة الاتحاد الافريقي الخاصة بليبيا عن قلقها إزاء التدخلات الخارجية في ليبيا وعرضت إرسال موفد خاص باسم الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بحسب ما جاء في بيان صدر في ختام قمة الاتحاد الافريقي عقدت في نيامي. اللجنة أبدت في بيان لها نقلاً عن وكالة “فرانس برس” عميق قلقها ازاء مواصلة عرقلة الجهود التي تبذل للتوصل الى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار كشرط ضروري للحوار وللتوصل إلى حل يكون ليبيا.

من جهة أخرى عرضت اللجنة تسمية موفد خاص مشترك بين الإتحاد الافريقي والامم المتحدة لتعزيز تنسيق جهود المنظمتين على أساس خريطة طريق يقوم هذا الموفد الخاص باعدادها لتكون وسيلة لدعم جهود السلام التي يقوم بها الليبيين.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة بليبيا عقدت اجتماع مغلق في السابع من يوليو إلا أنها لم تصدر بيانها الا الأربعاء رغم انعقاد قمة الاتحاد الافريقي بين 4 و 8 من الشهر الحالي.