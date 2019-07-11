الولايات المتحدة – صرح رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن خطط موقع “فيسبوك” لتطوير عملة “Libra” الرقمية “لا يمكنها أن تستمر”.

وأضاف باول في كلمته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأربعاء أن “عملة Libra تنطوي على العديد من المخاوف الخطيرة بشأن الخصوصية، وغسيل الأموال، وحماية المستهلكين، والاستقرار المالي”، مؤكدا أن مشروع “فيسبوك” يجب أن “يدرس بحذر، لهذا أعتقد بقوة أنه يجب أن نأخذ وقتنا جميعا مع هذه المسألة”.

وأثرت تصريحات باول بشكل مباشر على سعر عملة “بيتكوين” التي انهارت قيمتها بنسبة 7 بالمئة أثناء خطابه الذي استمر ثلاث ساعات.

وكان الكونغرس الأمريكي طلب في وقت سابق من موقع “فيسبوك” التوقف عن تطوير عملته الرقمية “Libra”، حتى يتوفر لدى المشرعين وقت أكبر لدراسة النتائج المتوقعة بعد إصدارها.

يذكر أن اهتمام شركة “فيسبوك” بتطوير عملة رقمية منافسة لعملة “بيتكوين” بدأ منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث أطلقت على المشروع اسم “Libra”، وتسعى من خلاله إلى توفير طرق معقولة وآمنة لتسديد المدفوعات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم يمتلك حسابا مصرفيا أم لا.

المصدر: وكالات