ليبيا – سلم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء الدفعة الأولى من الآليات الإطفائية التي أجرت الحكومة عملية صيانتها لتدخل الخدمة بفروع هيئة السلامة الوطنية بوزارة الداخلية.

الثني أكد خلال مراسم التسليم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة عمل الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات لهيئة السلامة الوطنية لضمان سير عملها بالشكل المطلوب،لافتاً إلى أن هذه الآليات المسلمة ماهي إلا دفعة أولى ستليها دفعات أخرى للهيئة لما لها من أهمية بالغة في حماية المواطنين.



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هذا وحضر مراسم التسليم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية العقيد صلاح هويدي.