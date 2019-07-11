فرنسا – اكد قائد الجيش الفرنسي فرانسوا لوكوانتر، إنه من غير المرجح أن تخرج الأمور عن السيطرة في منطقة الخليج، وذلك بعد الاتهامات البريطانية لإيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط بريطانية.

وأضاف لوكوانتر في حديث لتلفزيون “سي نيوز” اليوم الخميس، أن هناك “صراع إرادات” بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على مستوى المواقف وردود الفعل والإشارات المتبادلة، والتي من الممكن أن تتحول بين يوم وآخر إلى خارج السيطرة، لكنه شدد في المقابل على أن الموقف الآن تحت السيطرة رغم احتمالية التصعيد.

وصرحت لندن صباح اليوم بأن ثلاثة قوارب إيرانية حاولت منع مرور سفينة نقل بريطانية في مضيق هرمز، مضيفة أن القوارب الإيرانية انسحبت بعد تحذيرات تلقتها من سفينة حربية بريطانية.

بدوره، نفى الحرس الثوري الإيراني صحة هذه الأنباء، مؤكدا أنه لم تكن هناك أي مواجهة مع أي سفينة أجنبية، بما فيها السفن البريطانية، خلال الساعات الـ24 الماضية”.

وتحتجز البحرية البريطانية منذ أكثر من أسبوع ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على دمشق .

المصدر: رويترز