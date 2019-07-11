ليبيا – أعلن مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الرائد طارق الخراز أمس الأربعاء عن تمكن وحدات الوزارة من تفكيك خلايا نائمة كانت ترتب لأعمال تخريبية تهدف لزعزعة الأمن في شرق ليبيا.

الخراز بيّن بأن وحدات الداخلية تمكنت من تتبع عناصر الخلايا النائمة وضبط اتصالات لهم مع قادة إرهابيين، مؤكداً أن وزير الداخلية أصدر على الفور تعليماته المشددة بتتبع الخلية وضبطها بعد رصد المكالمات الخطيرة بينهم وبين قادة الإرهاب.

ونوّه إلى أن تعليمات وزير الداخلية التي تقتضي الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا ومواطنيها، مشيراً إلى أن مدينة بنغازي شهدت استقرار أمني منقطع النظير بفضل الخطة الأمنية المحكمة التي وضعها المستشار بوشناف.

وقال إن عمل الخطة عزز جهود مديرية أمن بنغازي في المحافظة على الأمن والاستقرار الكبير الذي تشهده المدينة، مضيفاً أن مدير أمن بنغازي يجري جولات يومية في شوارع وميداين البلدية ومراكز الشرطة والأقسام وذلك لمتابعة العمل اليومي الذي أوكله له وزير الداخلية.

من جهة أخرى شدد الخراز على سير عمل الخطط الأمنية لمدينة درنة والمنطقة الممتدة من أجدابيا حتى سرت بعمل الإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي، مثمناً خطوة اعتماد قانون الشرطة الذي يعد العمل به مرهون بتعديل بعض المواد من مجلس النواب ليتم العمل به من تاريخ صدوره السابق.

ولفت إلى قرب انطلاق دورة المعهد العالي لضباط الشرطة التي يجري الاستعداد لها خلال هذه الأيام، مبيناً أنها ستبدأ في الأيام القليلة القادمة لتعديل درجات ضباط الصف وتأهيلهم ليكونوا ضباط وفق للقانون.