فيينا – أفادت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، الخميس، إن إنتاج السعودية من النفط الخام صعد بمقدار 112 ألف برميل يوميا إلى 9.782 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران 2019، مقابل 9.670 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وحسب بيانات “أوبك”، تراجع إنتاج السعودية بنحو 535 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري إلى 9.782 مليون برميل يوميا، مقابل 10.317 مليون برميل يوميا كمتوسط إنتاج في 2018.

وحسب مصادر ثانوية لـ”أوبك”، انخفض إنتاج إيران من النفط بمقدار 142 ألف برميل يوميا إلى 2.225 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، مقابل 2.367 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض العقوبات على إيران في نوفمبر/ تشرين ثاني 2018 بعد انسحابها الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأخيرة مع القوى العالمية.

وفي مايو/ أيار الماضي، أنهت واشنطن الإعفاءات التي منحتها لبعض الدول لمواصلة استيراد النفط الإيراني، الأمر الذي من شأنه خفض مبيعات إيران من النفط إلى الصفر.

وعلى وقع الاضطرابات السياسية التي تضرب فنزويلا على مدار شهور، انخفض إنتاجها النفطي بمقدار 9 ألاف برميل يوميا إلى 1.047 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، مقابل 1.050 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وعلى مدار النصف الأول من العام الجاري، تراجع إنتاج فنزويلا من النفط الخام، 463 ألف برميل يوميا إلى 1.047 مليون برميل مقابل 1.510 مليون برميل كمتوسط في 2018.

وبلغ إنتاج أوبك اليومي في يونيو الماضي نحو 29.830 مليون برميل يوميا، مقابل 29.898 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

الأناضول