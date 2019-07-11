ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عيسى العريبي عن تفاؤله بالمبادرة التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها لحلحلة الأزمة الليبية.

العريبي قال في تصريح لـ” المختار العربي” تابعته صحيفة المرصد إن الحكومة المصرية ستعقد اجتماع يضم أعضاء مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع يوم السبت المقبل في القاهرة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد خطوة جيدة لحلحلة الأزمة الليبية.

أما عن العلاقات المصرية الليبية شدد على أن مصر لها علاقة تاريخية مع ليبيا ولا تربط علاقتها بأشخاص، مشيراً إلى أهمية إدراك أن أمن ليبيا هو من أمن مصر والعكس صحيح.

وأشار إلى أن مصر لا تستعمل ليبيا ساحات تصفية حسابات مع طرف آخر، مجدداً تأكيده على أن هناك أساس مشترك بين البلدين هو الدم والأمن.