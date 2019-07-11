إسبانيا – يعيش البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة، مستقبلًا غامضًا مع ناديه الكتالوني، رغم مساهمته القوية في تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن كوتينيو قد يفكر في العودة من جديد لصفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم إعلان برشلونة، عدم وجود نية لرحيل فيليب كوتينيو، وإبلاغ وكيله بذلك، إلا أن مسئولي البارسا يخططون لاستخدامه كورقة تفاوض مع باريس سان جيرمان ووضعه في صفقة تبادلية لاستقدام نيمار.

وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، فإن فيليب كوتينيو يدرك أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث، لكنه لا يمانع اللعب لباريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن كوتينيو يضع العودة للبريميرليج، أولوية بالنسبة له، حال الرحيل عن برشلونة.

وشددت على أن كوتينيو يفضل العودة لصفوف ليفربول من جديد، بدلًا من الانتقال للنادي الباريسي.

المصدر : كووورة