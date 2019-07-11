ليبيا – كشف آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي صالح القطعاني اليوم الخميس عن سير العمليات العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

القطعاني لفت في مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إنه في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول للهدف الأكبر وهو الحسم النهائي لتحرير العاصمة.

وأوضح أنه بالنسبة لسير العمليات العسكرية لتحرير العاصمة التي يقودها الجيش من المليشيات والمجموعات الإرهابية المارقة ودواعش المال العام وتنظيم داعش فإن المرحلة الأولى تمت بنجاح تام ورسمت على خطوتين الخطوة الأولى هي تقدم القوات المسلحة واحتلال المناطق المعدة مسبقاً وفقاً لخطة وتعليمات وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف أن الخطوة الثانية تمثلت باستنزاف العدو والسيطرة التامة علي المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين فضلاً عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية وعدم السماح للإرهابيين والمليشيات الفرصة في تدمير المدينة.

القطعاني نوّه إلى أن ثقتهم كبيرة في قياده المشير خليفة حفتر الأمر الذي يجعل معنويات القوات عاليه جداً فهي تقاتل من أجل الوطن وعودة الأمن والأمان للمواطن الليبي، معتبراً أن المليشيات والعصابات الإرهابية المتواجدين في طرابلس يقاتلون من أجل المصالح الشخصية والمناصب والمكاسب.

وبيّن أن الجيش له قضية يقاتل من أجلها ألا وهي الوطن وهم ليست لهم قضية وهذا ما بينته الإنتصارات المتكررة عليهم، مؤكداً أن صفوف قوات الجيش تتضمن أبناء الوطن الواحد من شرق البلاد إلى غربها وجنوبها.

أما فيما يخص المجموعات الإسلامية المتشددة أشار إلى أن القوات المسلحة لديها الكثير منهم أسرى ولغرفة العمليات رؤيتها في عرضهم على وسائل الإعلام المتلفزة والمسموعة، مضيفاً أن القوات المسلحة لديها حاضنة شعبيه كبيرة جداً بالعاصمة وتطالب بالجيش لأنها ذاقت الأمرين بسيطرة المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية من جهة ودواعش المال من جهة أخرى.

وإختم مشدداً على أن القوات المسلحة هدفها تحرير ليبيا من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها وعودة الاستقرار وهيبة الدولة الليبية.