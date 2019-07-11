ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن الميلشيات الإرهابية في ليبيا لديها إتصالات بدول تستهدف تدمير البلاد،مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الليبية في الفترة الحالية قوية للغاية وقادرة على التعامل مع بقايا العناصر الإرهابية الموجودة في المناطق المحررة من الجماعات الإرهابية.

المريمي أوضح في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس وفقاً لموقع البوابة نيوز المصري أنه فور ورود معلومات عن خلايا نائمة من الإرهابيين بالمنطقة الشرقية تم التعامل بشكل فوري معاها وهو ما سيتم تجاه أي مجموعات إرهابية تكتشف في أي من المناطق الليبية.

ولفت المستشار الإعلامي إلى أنه لا يزال هناك قادة إرهابيين خطرين يتواجدون في طرابلس ومن خلالهم تتواجد الجماعات الصغيرة ولذا قوات الأمن على استعداد دائم للتعامل معهم حتى القضاء عليهم نهائيا أو إعلانهم التوبة وتسليم أنفسهم للحكومة.