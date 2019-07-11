المسماري أشار في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء إلى أن الضربة الجوية كانت دقيقة بناء على معلومات استخباراتية أكدت خلالها أن المجموعات الإرهابية في غريان تتخذ إحدى نقاط الشرطة كمخزن للأسلحة والوقود والتموين.

وتابع مضيفاً :” القوات الجوية تدك كل تحركات العدو في محيط طرابلس ووسط ليبيا وفي الجنوب ولدينا القدرة الجوية الكافية للتعامل مع أي تهديد أمني على كافة الأراضي الليبية “.