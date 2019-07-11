لبنان – فُجع الفنان اللبناني مروان خوري صباح اليوم (الخميس) بوفاة والدته السيدة نسيما مارون طانيوس.

ونعت العائلة الراحلة، معلنة أن الصلاة لراحتها ستتم يوم غد (الجمعة) عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة السيدة – عمشيت، حيث تقبل التعازي أيام الجمعة والسبت والأحد.

وكان خوري اعتذر عن عدم إحياء حفله الغنائي الذي كان مقررًا إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت غدًا. وكتب عبر حسابه الرسمي في “تويتر” مساء الأربعاء: ”أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصًا الذين حجزوا لحفلة الجمعة الـ 12 من يوليو في منتجع L’Arc بمغدوشة”.

وأوضح: “عدم تمكني من إحياء الحفل في وقته، وتأجيله إلى موعد آخر يعلن عنه في حينه، وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكرًا لكم لتفهّمكم”.

وقدم عدد كبير من الفنانين تعازيهم لخوري، على رأسهم إليسا التي قالت عبر ”تويتر“: “فقدان الأم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة، الله يرحمها وإن شالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالي”.

وكالات