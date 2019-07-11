الولايات المتحدة – ذكرت “بلومبرغ” أن الدولار القوي بات يشكل تهديدا للأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي طلب من مساعديه دراسة سبل خفض قيمة العملة الأمريكية.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد أعرب ترامب، خلال اجتماع مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع الماضي، عن أسفه لأن قوة العملة الأمريكية قد تكبح جماح طفرة الاقتصاد الأمريكي، الذي يتوقع الرئيس أن تضمن له فترة رئاسية ثانية.

وجاء الاجتماع بعد أشهر من قيام الرئيس الأمريكي بتوجيه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، في خطوة من شأنها أن تضعف الدولار.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تثار فيها مسألة قوة الدولار، حيث يرى ترامب أن قوة العملة الأمريكية تؤثر بشكل سلبي على صادرات الولايات المتحدة.

وازداد تركيز ترامب على الدولار بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي، في 18 يونيو الماضي، أنه من المرجح أن يخفض سعر الفائدة، ما تسبب في هبوط اليورو مقابل العملة الأمريكية، وانتقد الرئيس الأمريكي الخطوة واعتبرها غير عادلة بحق المصدرين في الولايات المتحدة.

المصدر: “بلومبرغ”