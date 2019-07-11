وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، أن الشركة البريطانية أطلقت على السيارة الكهربائية اسم “EXP 100”.

وتقول بنتلي إن مركبتها الفخمة الجديدة كهربائية بالكامل وصديقة للبيئة، وستشكل بداية لطراز جديد ستعمل الشركة على إنتاجه.

وبحسب مسؤول التصميم في الشركة، ستيفان سيلاف، فإن “EXP 100” تمثل نوع السيارات الجديدة التي تريد الشركة تصنيعه في المستقبل.

ويحافظ الشكل الجديد للسيارة على التصاميم التي عرفت بها بنتلي في السابق، علما أنه بمقدور المركبة قطع مسافة 440 ميلا بعملية شحن واحدة.

وارتفعت مبيعات شركة بنتلي 10 أضعاف تقريبا منذ عام 2003، رغم انخفاضها نوعا ما في 2016، وتأمل الشركة في أن تساهم السيارة الجديدة في رفع الطلب على مركباتها.

ولا توجد معلومات عن ثمن السيارة الجديدة، إلا أن أرخص سيارة تبيعها بنتلي في الأسواق لا يقل ثمنها عن 200 ألف دولار.

ويمكن أن تبلغ سرعة السيارة القصوى 186 ميلا في الساعة، وهي قادرة على الانطلاق من السكون والوصول لسرعة 100 كيلومتر في غضون 2.5 ثانية.