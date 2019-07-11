بيونغ يانغ تحذر من نشر مقاتلات “إف-35” في كوريا الجنوبية

بيونغ يانغ تحذر من نشر مقاتلات “إف-35” في كوريا الجنوبية

كوريا ش – حذرت كوريا الشمالية من أن عملية النشر القريبة لطائرات مقاتلة أمريكية في كوريا الجنوبية، سيشكل أمرا “بالغ الخطورة” سيدفعها إلى استخدام “أسلحة خاصة” لإسقاطها.

وجاء في بيان مسؤول في معهد الدراسات الأمريكية لدى وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن السلطات الكورية الجنوبية “تعرف تماما أن وصول هذه الطائرات يشكل أمرا بالغ الخطورة سيؤدي إلى رد فعل من بلادنا”.

وأضاف البيان: “لن يكون أمامنا خيار سوى تطوير واختبار أسلحة خاصة بغرض التدمير التام للأسلحة القتالية” لكوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية إن طائرتي “إف-35” أخرى ستصل إلى كوريا الجنوبية منتصف يوليو الجاري. ورفضت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية التعليق نفيا أو تأكيدا.

وتستخدم بيونغ يانغ أحيانا قناة هذا المعهد المتخصص في الشؤون الأمريكية للتعبير عن موقفها بشكل غير مباشر.

وكانت سيئول، حليفة واشنطن، قد تسلمت في مارس الماضي طائرتي “إف-35″، وهي من أكثر الطائرات المقاتلة تطورا في العالم، في إطار عقد بقيمة 7 مليارات دولار موقع في عام 2014.

وتريد كوريا الجنوبية أن تنشر 40 طائرة من هذا النوع بحلول نهاية 2021.

والكوريتان الشمالية والجنوبية في حالة حرب رسميا منذ توقف الحرب الفعلية بينهما (1950-1953) وعقد الهدنة دون توقيع معاهدة سلام.

المصدر: أ ف ب