سوريا – أطلق “اتحاد غرف التجارة السورية” مؤخرا مبادرة لدعم العملة السورية بعنوان “عملتي – قوتي”، وذلك عبر حث التجار على تبديل كل واحد منهم مبلغ 100 دولار إلى الليرة السورية.

ووفقا لبيان صدر عن الاتحاد فإنه سيتم التعميم على كافة الغرف التجارية لدعوة المنتسبين إليها لتبديل مبلغ قدره 100 دولار إلى الليرة بالسعر الرسمي لدى البنك المركزي السوري.

ويبلغ سعر صرف الدولار الرسمي الآن نحو 435 ليرة، وفقا لنشرة أسعار العملات للمركزي.

وعلى صعيد متصل توقع خبير اقتصادي منذ أيام أن يستمر سعر الصرف بالتحسن خلال المرحلة المقبلة تدريجيا، نظرا لغياب أي مسببات تزيد الطلب على الدولار، خاصة مع بدء الموسم السياحي، وتراجع الطلب على المحروقات، إضافة لخط ائتماني جديد يتم العمل عليه والذي يوفر الكثير من القطع الأجنبي.

واعتبر الخبير، وفقا لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية، أن جملة الإجراءات التي يعمل عليها المركزي السوري من شأنها أن تعيد السوق لحالته الطبيعية بعيدا عن التلاعب بالسعر والمضاربة.

ووفقا لصفحات التواصل الاجتماعي فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) يبلغ حاليا نحو 585 ليرة، بعدما كان مطلع الشهر الجاري عند 590 ليرة.

المصدر: وكالات