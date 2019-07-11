مصر – تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة والتونسية خاصة، اليوم الخميس، صوب استاد السلام بالقاهرة، الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين منتخبي تونس ومدغشقر، في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة (21:00) بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا، وتوقعت شبكة “هو سكورد” البريطانية أن يبدأها المنتخب التونسي بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد منتخب مدغشقر، صاحب المفاجآت المدوية في البطولة:

– حراسة المرمى: معز حسن

– خط الدفاع: ياسين مرياح – ديلان برون – أسامة الحدادي – جدش كشريدة

– خط الوسط: إلياس صخيري – فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي

– خط الهجوم: وهبي الخزري – يوسف المساكني – طه يس الخنيسي.

وبلغ منتخب “نسور قرطاج” دور الثمانية الكبار بصعوبة، إثر فوزه التاريخي على نظيره الغاني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لكل منهما.

وسيضرب الفائز في هذه المباراة موعدا في الدور قبل النهائي، مع منتخب السنغال، الذي فاز بدوره على نظيره البنيني بهدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي بمحافظة القاهرة.

المصدر: وكالات