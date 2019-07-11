سويسرا – نشرت محكمة التحكيم الرياضية اليوم، وثائق تظهر أنها أبطلت قرار اللجنة الأولمبية باستبعاد وزير الرياضة الروسي السابق فيتالي موتكو من المشاركة أو لعب أي دور في الدورات الأولمبية.

واستبعدت اللجنة الأولمبية الدولية في الخامس من ديسمبر 2017 موتكو، من “أي مشاركة في كافة دورات الألعاب الأولمبية في المستقبل”، كجزء من الإيقاف الذي فرض على روسيا بداية من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ 2018، بسبب ما أسمته “التلاعب الممنهج في نظام مكافحة المنشطات” في أولمبياد 2014، التي أقيمت في مدينة سوتشي في جنوب روسيا.

وشغل موتكو منصب وزير الرياضة الروسي بين العامين 2012 و2016، وتم تعيينه في مايو 2018 في منصب نائب رئيس الوزراء.

المصدر: وكالات