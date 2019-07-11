روسيا وبوليفيا توقعان حزمة من الاتفاقات أبرزها في مجال الطاقة

روسيا وبوليفيا توقعان حزمة من الاتفاقات أبرزها في مجال الطاقة

روسيا – وقعت روسيا وبوليفيا، اليوم الخميس، بحضور رئيسي البلدين حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، أبرزها مذكرة في مجال الطاقة.

ومن أهم الوثائق التي وقعت مذكرة تفاهم بين شركة الطاقة الكهروذرية الروسية “روس آتوم” ووزارة الطاقة البوليفية، بشأن التعاون في تطوير صناعة الليثيوم، إضافة لمذكرة في مجال الطاقة بين وزارتي الطاقة الروسية والبوليفية.

وجرى توقيع الوثائق عقب محادثات جرت في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البوليفي، إيفو مورالي.

وفي مؤتمر صحفي عقد عقب مراسم توقيع الاتفاقات، أشاد الرئيس بوتين بعلاقات بلاده ببوليفيا، واصفا إياها بالشريك التاريخي لروسيا في أمريكيا الجنوبية، وقال بوتين، إن قطاع الأعمال الروسي مهتم بمشاريع التنقيب عن المعادن في بوليفيا.

من جهته وصف الرئيس البوليفي الاتفاقات الموقعة بالمهمة، مشيرا إلى أنها تطال مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

المصدر: RT