ليبيا – أكد مدير إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء فرع الجنوبية عبدالحفيظ بن مسكين أن الوحدة الرابعة من محطة أوباري دخلت العمل داخل الشبكة العامة للكهرباء بقدرة 100 ميجاوات.

مسكين أوضح في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أن دخول محطة أوباري للشبكة العامة لا يعني توقف ساعات طرح الأحمال ولكنه سيساعد على ثبات الجهد.

وأوضح مدير إدارة التحكم بالشركة أن الوحدة تم تشغيلها باستخدام وقود الديزل ثم يتم تشغيلها باستخدام الوقود الخام ، كاشفاً أن العجز في الشبكة العامة للكهرباء يبلغ 2000 ميجاوات بينما تنتج الوحدة الرابعة 100 ميجاوات فقط.

وفي سياق متصل، قال مدير إدارة التحكم في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” إن حالة الإظلام التام التي تكررت بالجنوب كانت نتيجة طبيعية لخروج وحدات من محطة الزاوية عن العمل.

وأوضح بن مسكين أن الجنوب هو أول المتضررين من خروج أي وحدة من الشبكة العامة بسبب طول المسافة بينه وبين محطات التوليد في الشمال وتهالك الشبكة العامة في الجنوب.

بن مسكين أشار إلى أن العجز العام بالشبكة تجاوز 2000 ميغاوات وهو ما قد يتسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال وتذبذب الجهد الواصل إلى المنطقة.